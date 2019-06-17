Руководству испанского банка BBVA напомнили о репутации — СМИ

Мадрид, , 16:03 — REGNUM Руководство испанского банка BBVA должно внимательно рассмотреть обвинения против своего бывшего председателя Франсиско Гонсалеса, чтобы избежать потенциального ущерба своей репутации. Об этом заявил в понедельник, 17 июня, председатель Банка Испании Пабло Эрнандес де Кос, передает агентство Reuters.

Испанские власти расследуют сделки заключенного в тюрьму экс-начальника полиции Хосе Мануэля Вильярехо, которого, по сообщениям СМИ, якобы нанял BBVA в 2004 году, чтобы шпионить за топ-менеджерами потенциального покупателя строительной компании Sacyr.

«Наш посыл остается прежним; важно, чтобы кредитор рассмотрел суть вопроса глубоко и быстро, чтобы смягчить потенциальные издержки для своей репутации», — сказал де Кос во время конференции в Сантандере.

В марте Гонсалес заявил, что временно уйдет с поста почетного председателя BBVA, чтобы избежать ущерба репутации банка во время расследования. Нынешний председатель Карлос Торрес сказал на той же конференции, что банк тесно сотрудничает с судебным следствием, а также проводит собственное расследование по данному вопросу.

Сотрудники BBVA признали, что наняли на работу сотрудников охранной фирмы Grupo Cenyt, которая принадлежит экс-начальнику полиции Вильярехо. Мужчина был арестован в 2017 году в рамках отдельного расследования и на данный момент остается в тюрьме.

Торрес, сменивший Гонсалеса в январе, сказал, что охранная фирма Grupo Cenyt предоставляла различные услуги BBVA, но банк не нашел доказательств шпионажа.