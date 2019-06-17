В негатив работает тренд на укрупнение бизнеса: о банкротстве

Москва, , 14:23 — REGNUM Для российских компаний, попавших в сложную финансовую ситуацию, сейчас не самый простой момент также чтобы избавиться от отягощающих или непрофильных активов: на активы в условиях стагнации пониженный спрос, хотя их продажа в целом ряде случаев как раз помогла бы избежать банкротства, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента образования Института Трейдинга и Инвестиций «Феникс» Евгений Удилов.

«Определённое влияние оказала и зачистка банковского сектора, прошедшая в предыдущие два года: касательно юрлиц — клиентов санируемых банков или банков с отозванной лицензией эффект может быть отложенным. Отчасти в негатив работает и продолжающийся тренд на укрупнение бизнеса: маленьким или средним игрокам удержаться на плаву в неравной конкурентной борьбе всё труднее», — подчеркнул эксперт.

Однако и динамику банкротств в целом неправильно пока назвать ускоряющейся: да, она безусловно была такой вплоть до октября 2017 года, а с тех пор цифры банкротств в России по каждому месяцу наблюдались ниже.

«Они подвержены естественным колебаниям, которые не всегда носят системный характер и не обязательно говорят о начинающихся новых тенденциях: в предыдущие два квартала, скажем, было небольшое улучшение, а сейчас снова слабый рост статистики банкротств», — считает Удилов.

В том числе такая картина и в секторах строительства, коммерческих услуг, которые наиболее проблемы в плане возврата вложений. Или в сельском хозяйстве, которое всё больше закредитовано, и в то же время взятые в долг деньги сравнительно легко возвращают только большие агрохолдинги, всё больше играющие роль монополистов.

«Стоит отметить, что в списке топ-20 крупнейших по выручке банкротов 11 компаний были старше 10 лет, а две компании — старше 20 лет. Можно предположить в качестве причины банкротств таких старых компаний именно их постепенное отягощение долговой нагрузкой — в условиях замедленного спроса за счёт снижения реальных доходов граждан РФ и в то же время наблюдавшихся то и дело ценовых скачков», — высказал своё мнение .

Как сообщало ИА REGNUM, в России в 2018 году количество компаний-банкротов приблизилось к «естественному уровню. Но в I квартале 2019 года рост числа обанкротившихся компаний возобновился.

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