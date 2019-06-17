Самые бедные семьи с детьми живут на Северном Кавказе

Нальчик, , 14:19 — REGNUM Труднее всего выжить семьям с детьми оказалось в 2018 году в субъектах Северо-Кавказского федерального округа. В рейтинге регионов по благосостоянию семей, опубликованном РИА Новости, шесть республик округа заняли самые последние места.

Антилидером в списке субъектов, где проживают наименее обеспеченные семьи, уже не первый год стала Кабардино-Балкария. В этой республике семье с двумя детьми после минимальных расходов остается максимум 6010 рублей в месяц. Семья с одним ребенком в среднем имеет в остатке 17 525 рублей.

На 83 строчке рейтинга расположилась Чечня с суммой 10 101 рубль. Дагестан занял 81 место — 11 663 рубля, Карачаево-Черкесия и Ингушетия — 79 и 78 место соответственно с показателями 12 159 и 12 893 рубля. Северная Осетия — в списке субъектов с минимальными доходами семей заняла 71 место — с суммой остатка после минимальных трат в размере 15 951 рубль. Благополучнее своих соседей обстоят дела на Ставрополье, где семьи с двумя детьми в среднем сохраняют после всех расходов 21 400 рублей. Этот субъект занял 55 место.

Согласно данным исследования первую строчку рейтинга регионов по благосостоянию семей занимает уже восьмой год подряд Ямало-Ненецкий автономный округ. Здесь семьи в среднем имеют 128,5 тысяч рублей в запасе после всех расходов. На втором месте Чукотский АО — 107,8 тысяч рублей, на третьем — Москва с суммой 102,4 рубля.

Эксперты РИА Новости отметили, что разрыв между материальным положением самых бедных и самых богатых регионов огромен и продолжает увеличиваться год от года.

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Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня на полях Петербургского международного экономического форума министр труда Максим Топилин сообщил, что Ингушетия стала одним из двух субъектов РФ, в которых большая часть населения живет за чертой бедности. Вторым наибеднейшим регионом министр назвал Туву.