В Киргизии предлагают выдавать малоимущим семьям по 92 тысячи рублей

Бишкек, , 14:16 — REGNUM Министерство труда и социального развития Киргизии предлагает выделять малоимущим и малообеспеченным семьям единовременную социальную помощь в размере до 100 тысяч сомов (92 тысячи рублей). Как сообщает пресс-служба правительства, проект соответствующего постановления вынесен на общественное обсуждение.

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Подписавшие такой социальный контракт семьи, в рамках которого семья берет на себя определенные обязательства наладить работу в личном подсобном хозяйстве или открыть малый бизнес, или кто-то из членов семьи должен будет пройти переобучение, устроиться на работу и обеспечить семье стабильный доход.

Предпринимателю, изъявившему желание и создающему новые рабочие места или условия самозанятости для трудоспособных граждан из числа малоимущих и малообеспеченных семей, также будет предоставляться единовременная безвозмездная сумма.

Проект, в случае его одобрения, планируется задействовать в период с 1 августа 2019 года по 31 декабря 2022 года. На него планируется ежегодно тратить по 300 млн сомов (277,1 млн рублей) из бюджета министерства труда и соцразвития.

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