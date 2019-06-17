Жители регионов с АЭС одобряют использование атомной энергетики: соцопрос

Москва, , 14:14 — REGNUM Исследовательская компания «ЭлаНКом» представила итоги масштабного социологического опроса населения регионов, где расположены все российские атомные электростанции (АЭС). Он проводился в марте-апреле текущего года в десяти регионах — Ленинградской, Ростовской, Мурманской, Саратовской, Тверской, Смоленской, Воронежской, Курской, Свердловской и Калининградской областях, — охватив в общей совокупности 10 тысяч человек в 60 городах страны.

Как отметили социологи, основные задачи, стоящие перед аудиторами, были связаны с изучением восприятия атомной отрасли жителями и определением их отношения к деятельности находящихся на их территории АЭС. Как отмечено в отчете компании, общее отношение жителей к развитию атомной энергетики не является однородным, но имеет явную положительную динамику и характеризуется значительным перевесом позитивных оценок над негативными.

В целом, по данным экспертов, население регионов поддерживает развитие атомной отрасли, а также отмечает её высокую значимость для социально-экономического развития региона. Так, количество населения, одобряющего использование атомной энергетики как одного из способов обеспечения нашей страны электроэнергией, распределилось по областям следующим образом: Воронежская область — 75,3% (г. Нововоронеж — 72,6%); Курская область — 61,9% (г. Курчатов — 81,1%); Ленинградская область — 76,5% (г. Сосновый Бор — 84,8%); Мурманская область — 76,5% (г. Полярные Зори — 98,5%); Ростовская область — 69,2% (г. Волгодонск — 66,6%); Саратовская область — 68,7% (г. Балаково — 78,8%); Свердловская область — 62,7% (г. Заречный — 97,3%); Смоленская область — 80% (г. Десногорск — 92,3%); Тверская область — 70,7% (г. Удомля — 88,6%).

При этом, подчеркивают социологи, как видно из представленных данных, практически все жители пристанционных городов одобряют использование атомной энергетики в значительно большей мере, чем жители по городам областей. Объясняется это тем, что в городах-спутниках АЭС люди на личном опыте могут убедиться в преимуществах атомной энергетики, с которой они связали свою жизнь. Важно отметить, что во всех представленных регионах более половины опрошенных отметили наличие атомной электростанции как весомое преимущество перед другими областями, не имеющими АЭС. В пристанционных же городах этот показатель превысил 60−70%.

А при ответе на вопрос «За какими источниками энергии, по Вашему мнению, будущее?», двумя самыми популярными вариантами среди респондентов стали «атомная энергетика» и «альтернативная энергетика», значительно обогнавшие по ответам другие виды энергии (гидро-, газовую и угольную энергетику).