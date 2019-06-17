Назван самый простой способ добиться снижения числа малоимущих в РФ

Москва, , 14:13 — REGNUM Самый простой способ добиться снижения числа малоимущих в России — это пересмотреть критерии оценки нуждаемости, по которым определяются эти самые малоимущие, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

«Неудивительно, что руководители некоторых регионов предпочли пойти именно по этому пути. Впрочем, не везде подход оказался столь упрощенным. Например, в Татарии приняты совершенно разумные критерии нуждаемости и на пособия по содержанию ребенка или льготный проезд в общественном транспорте не могут претендовать владельцы яхт, самолётов, снегоходов, двух и более дорогих автомобилей или большой жилплощади (более 40 кв. м. на человека)», — пояснил эксперт.

По его мнению, это абсолютно взвешенный подход — те, кто могут позволить себе перечисленное имущество, наверняка в помощи со стороны государства не нуждаются. А вот предложение некоторых иных регионов России механически отказывать в социальной помощи тем, у кого есть огородный участок или свободная жилплощадь, выглядят, мягко говоря, непродуманно.

«Например, можно представить себе, что огородный участок есть у возрастного пенсионера или тяжело больного человека. Он физически не может его обрабатывать или по крайней мере, снимать с участка такой урожай, который бы мог позволить прокормиться. Наличие свободного жилья тоже ни о чем не говорит — вполне может оказаться, что в этой квартире проживает кто-то из не менее нуждающихся родственников. А власти предлагают лишать пособий уже за то, что малоимущий, дескать, мог бы это жилье сдавать и этим кормиться», — отметил Коренев.

Это не означает, что большинство получающих пособия действительно в нем нуждаются — есть определенная часть людей, которые действительно не относятся к малоимущим, но теми или иными льготами пользуются. Но выявление этих лиц должно вестись таким образом, чтобы не пострадали те, кто в помощи действительно нуждается.

«Иными словами — критерии не должны быть механическими и универсальными. Это должен быть избирательный подход, который бы позволил безошибочно выявлять тех, кто пользуется льготами незаслуженно, не ставя при этом под угрозу лишения социальной помощи тех, кто действительно без неё обойтись не может», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд региональных чиновников в России предложили скорректировать критерии нуждаемости граждан в качестве одного из шагов к снижению уровня бедности.

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