Закредитованность «выводит» граждан России на дефолт

Москва, , 14:02 — REGNUM Все последние статистические данные подтверждают тот факт, что уровень закредитованности жителей России растет. Однако важно разобраться, какой из показателей оказывает на это влияние — рост количества должников и количество кредитов на одного заемщика либо рост среднего чека, заявил корреспонденту ИА REGNUM президент СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) Эльман Мехтиев.

«Если в первом случае, это, действительно, должно вызывать большую обеспокоенность, так как, чем больше кредитов при отсутствии роста доходов на семью, тем выше риски выхода клиента в дефолт.

Эта теория подтвердилась на примере предыдущих кризисов, когда у клиентов было по 2−3 активных кредита в разных банках, а резкое ухудшение финансового положения не позволило им выполнять обязательства в полном размере», — считает эксперт.

По его мнению, на текущий момент банки ведут сдержанную политику кредитования в части привлечения новых клиентов, увеличивая свой портфель именно за счет «среднего чека», повышая кредитные лимиты на наиболее востребованные продукты (кредиты наличными, карты). Кроме того, одновременно с этим возросла потребность самого населения в больших суммах на фоне роста цен на многие группы товаров.

Так, например, цены на автомобили выросли за пять лет практически на 50%, примерно на столько же подорожала и бытовая техника. Отсутствие роста реальных доходов повлияло на то, что россияне практически не могут делать сбережения и в случае совершения крупной покупки они обращаются в кредитные организации, и сводят первоначальный взнос до минимума, за счет чего вырастает и сумма кредита.

«Однако на текущий период говорить о том, что ситуация критична, не приходится. Одним из важных показателей, доказывающих этот факт, можно считать уровень долговой нагрузки (так называемый, показатель PTI) и долю просроченной задолженности в кредитном портфеле», — отметил Мехтиев.

На сегодня, по данным БКИ, жители России отдают порядка 25−30% своего дохода на погашение кредита. Критичным принято считать 50%. Доля просроченной задолженности при этом находится в пределах 5% (по РСБУ) и существенно не меняется уже несколько месяцев подряд.

В перспективе сумма долга на одного клиента перестанет показывать рост при условии, что удастся избежать серьезных ценовых колебаний на товары, которые пользуются спросом для покупки в кредит (автомобиль, бытовая техника и т. д.)

«14 июня 2019 года ЦБ РФ объявил о понижении ключевой ставки. Данное решение было принято на основе совокупности факторов — замедление годовой инфляции, снижение доходности по ОФЗ и депозитным ставкам.

Как следствие, в ближайшей перспективе в первую очередь упадет доходность по депозитам, и только в среднесрочной перспективе это сможет привести к снижению стоимости кредитов», — высказал свое мнение эксперт.

В РФ проводят политику по экономическому уничтожению людей — Делягин

Как сообщало ИА REGNUM, средняя сумма выданных российскими банками потребительских кредитов за месяц выросла на 13%, достигнув исторического максимума. Средний гражданин РФ берет взаймы по 207 тысяч рублей.

Читайте также: Потребительские кредиты: картина жуткая. Силуанову нравится