Киргизские власти уговаривают немецких инвесторов вложить деньги в аэропорт

Бишкек, , 14:03 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев обсудил с управляющим директором международного аэропорта «Мюнхен» Ральфом Гаффалом тему сотрудничества в области развития инфраструктуры аэропортов и воздушных перевозок. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Глава кабинета министров рассказал о предпринимаемых киргизской стороной мерах по расширению транспортной логистики республики и увеличению объема пассажиропотока и грузоперевозок.

При этом премьер-министр уделил особое внимание тому, что власти Киргизии предоставили всем желающим авиакомпаниям право «пятой степени свободы воздуха» при пролете над территорией страны.

Читайте также: В парламенте Киргизии выступают против приватизации Air Kyrgyzstan

В свою очередь Ральф Гаффал отметил, что международный аэропорт «Мюнхен» заинтересован в совместной реализации проектов по развитию инфраструктуры киргизстанского аэропорта «Манас» с параллельным продвижением положительного имиджа Киргизии на международной арене.

По его словам, Киргизия имеет огромный потенциал для развития туризма и предпринимательства, благодаря преимуществам географического положения и имеющейся инфраструктуре местных аэропортов.

По итогам встречи стороны договорились провести дополнительные консультации и переговоры для нахождения оптимальных направлений сотрудничества с международным аэропортом «Мюнхен» для того, чтобы превратить аэропорт «Манас» в мощный региональный воздушный транспортный узел.

Напомним, что руководство Киргизии уже более 5 лет предпринимает попытки найти инвестора, готового вложить средства в развитие аэропорта «Манас», находящегося неподалеку от столицы республики. В силу комплекса причин все попытки оказывались неудачными.

Читайте также: Специалисты назвали опасными все аэропорты Киргизии