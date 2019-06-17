Объем грузоперевозок в Туркмении вырос лишь на 1,9%

Ашхабад, , 13:56 — REGNUM Общий объем перевозок грузов по Туркмении в январе — мае 2019 года увеличился на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, пишет «Медиа-Туркмен» со ссылкой на данные государственного статистического комитета.

Пассажирооборот вырос на 22,2%, а доходы услуг по перевозке пассажиров увеличились более чем на 74%.

Отмечается, что при этом грузооборот туркменского судоходства вырос сразу в 2,3 раза. Доля водного транспорта в экспортных перевозках достигла 43,4% от общего объема, а в перевозке импортных грузов — 6%.

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