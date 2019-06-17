Таджикские мигранты в России стали меньше денег отправлять на родину

Душанбе, , 13:55 — REGNUM Сократился объем денежных переводов из Россию в Таджикистан. В первом квартале 2019 года в эту страну было отправлено на 5,1% меньше, чем за тот же отрезок времени в 2018 году. Такие данные приводит Центральный банк России.

В отчётный период физические лица перевели в Таджикистан $462 млн — в 2018 году за этот же период было отправлено $487 млн. Однако значительнее снизились объёмы денежных переводов в обратном направлении — $29 млн в 2019 году против $42 млн годом ранее.

Напомним, что за весь 2018 год физические лица перевели в Таджикистан из России $2 млрд 553 млн этот показатель оказался выше, чем в 2017 году на $17 млн.

Стоит также отметить, что Таджикистан в 2018 году вошел в тройку стран с самым высоким соотношением денежных переводов к ВВП (31%), согласно данным авторов обзора Всемирного банка по миграции и развитию.