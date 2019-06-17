Маркировка продуктов «Светофор»: больше минусов, чем плюсов

Москва, , 13:44 — REGNUM К введению новой маркировки продуктов питания «Светофор» можно отнестись двояко, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

«С одной стороны, нельзя не учитывать, что интеграция рынков и устранение торговых барьеров диктует свои нововведения, в том числе — замену некоторой текстовой информации цветовой или графической. Поэтому покупателю, которому небезразлично, что он ест и особенно — что едят его дети, будет проще делать выбор и отказываться от неполезных и тем более вредных для здоровья продуктов питания ради более полезных», — отметила эксперт.

Кроме того, цветовая маркировка продуктов может упростить производителям экспорт продуктов питания в страны ЕАЭС и СНГ, так как тема здорового образа жизни актуальна на всём пост-советском пространстве, причем речь идет о том, что если эта маркировка получит статус ГОСТа, то ее смогут применять производители из всех стран Евразийского Союза. Но есть и сомнения в необходимости такой маркировки.

«Во-первых, применение ГОСТов на территории ЕАЭС добровольное, поэтому далеко не все производители сразу начнут помечать свою продукцию новой цветной маркировкой, и, скорее всего, производители «неполезных» продуктов, будут тянуть с применением нового ГОСТа как можно дольше.

Во-вторых, неполезность и тем более вред для здоровья продукта не всегда связан с повышенным содержанием сахара, соли или жиров, но еще и конкретных ингредиентов. Например, некоторые российские активисты и общественные организации давно требуют от того же Росстандарта ввести особый ГОСТ и соответствующую маркировку для пальмового масла, содержащегося во многих продаваемых на российском рынке продуктах питания, в том числе в замороженных полуфабрикатах и мороженом, но эту просьбу потребителей, которая приобретает массовый характер, чиновники пока не слышат.

В-третьих, есть высокая вероятность, что новая маркировка не упростит, а наоборот, осложнит экспорт продукции ряду добросовестных производителей, причем как в дальнее, так и в ближнее зарубежье. Например, под новый ГОСТ точно подпадут производители мороженого, которым придется помечать свой продукт красной полосой», — пояснила Мильчакова.

Но те производители, которые делают свою продукцию из натуральных сливок (за что их и ценят за рубежом, особенно в Китае, где качественное российское мороженое прорекламировал даже сам президент Си Цзиньпин), могут пострадать сильнее, чем те, кто использует пальмовые жиры — ведь у производителей суррогата продукция может оказаться чуть менее жирной, чем у производителей натурального продукта.

«Так что минусов у нововведения может оказаться гораздо больше, чем плюсов. А если учесть, что введение новой маркировки может на некоторое время повысить цены на ряд продуктов питания, то население России и других стран ЕАЭС воспримет эту инициативу, скорее всего, негативно», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Росстандарт собирается с осени 2019 года ввести новую маркировку в виде горизонтальной полосы красного, жёлтого или зелёного цвета, из-за чего она уже получила неофициальное название «Светофор». Эти цвета будут означать, соответственно, высокий, средний или низкий уровень содержания сахара, соли и жиров в отдельно взятом продукте.

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