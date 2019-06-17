В Тверской области пройдет Национальный туристский форум «Реки России»

Тверь, , 13:38 — REGNUM Национальный туристский форум «Реки России» пройдет в Тверской области 2 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Участие в нем примут представители федеральных и региональных органов власти, сферы речного транспорта, промышленного комплекса, руководители крупнейших российских туроператорских компаний, эксперты по туризму. Именно Тверская область на протяжении многих лет является площадкой для обсуждения перспектив развития речного туризма в стране. Организаторами форума выступают правительство Тверской области и Федеральное агентство по туризму Российской Федерации.

«Туризм в целом и водный, в частности, мы рассматриваем как приоритетное направление развития экономики региона. На территории Тверской области насчитывается более 900 рек, включая истоки Волги и Западной Двины, свыше 1700 озёр, в том числе известное всей России озеро Селигер. Потенциал для водного туризма в Тверской области огромен», — отметил губернатор Игорь Руденя.

В программе форума — пленарная сессия, тематические площадки, выставка, посвящённая более чем 300-летней истории российского пассажирского судоходства, конкурс-дегустация исторических рыбных блюд городов, стоящих на Волге.

Участники форума обсудят приоритетные направления инвестиций в развитие внутренних водных путей, привлечение туристов в малых городах, расположенных на реках и другие вопросы.

Традиционным местом проведения форума выбрана площадка отеля «Рэдиссон Резорт, Завидово». На территории Завидово Конаковского района сегодня реализуется проект туристско-рекреационного кластера «Волжское море» — его губернатор Игорь Руденя представил на «Реках России-2018». Запланировано создание обеспечивающей инфраструктуры, строительство транспортно-логистического узла, который объединит водный, железнодорожный и автомобильный транспорт и станет отправной точкой для путешествий по Волге и акватории Московского моря. В Завидово также предполагается создание всесезонного комплекса отдыха. Ожидается, что ежегодные налоговые поступления по итогам развития кластера «Волжское море» составят не менее 300 млн рублей. Кластер «Волжское море» включен в федеральную программу развития культуры и туризма. Общий объём бюджетных инвестиций составит 1 млрд 852 млн рублей, объём внебюджетных ассигнований — более 6 млрд рублей.

Отметим, что Международный форум речного туризма в Тверской области проводился с 2013 года, в 2016 году он получил новое название — Национальный туристский форум «Реки России». За время проведения форум вошёл в число ключевых федеральных площадок для обсуждения вопросов развития водного туризма. В 2018 году на форум съехались более 600 делегатов, основной темой стало развитие водного туризма в регионах Волжского бассейна.