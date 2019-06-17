Понедельник, 17 Июня 2019 года
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Египет выплатит газовой компании Израиля $500 млн

Экономика

За прекращение поставок газа, вызванных терактом на газопроводе

Каир, 17 июня 2019, 13:40 — REGNUM  Власти Египта подписали соглашение с израильской государственной компанией Israel Electric Corporation об урегулировании конфликта в нефтегазовой отрасли, об этом 17 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Израильская сторона получит $500 млн по причине приостановки поставки природного топлива в связи с террористическим актом на трубопроводе, совершенном в 2012 году.

После подрыва трубы Каир приостановил поставки газа, что вынудило израильскую корпорацию подать в суд в Международную торговую палату, которая и вынесла соответствующее решение.

Первоначально представители Israel Electric Corporation потребовали Египет выплатить компенсацию в размере $1 млрд 800 млн, но после переговоров была достигнута иная договоренность: $500 млн будут выплачены в течение восьми лет.

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