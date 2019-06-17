Объем гуманитарной помощи Таджикистану в январе — мае превысил $20 млн

Душанбе, , 13:02 — REGNUM Объем гуманитарной помощи Таджикистану по итогам января — мая 2019 года составил $21,6 млн, сообщили в агентстве по статистике при президенте республики.

За отчетный период объем гуманитарной помощи составил более 6,6 тыс. тонн муки, растительного масла, лекарственных средств и других предметов первой необходимости.

В стоимостном выражении на Россию приходится 53,3% гуманитарной помощи, на Швейцарию — 13,1%, Китай — 8,2%, Японию — 3,4%. Всего в республику отправили гуманитарные грузы 41 страна.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января — апреля 2019 года 38 государств направили в Таджикистан 6,4 тыс. тонн гуманитарной помощи. За первые два месяца 2019 года Таджикистан получил гуманитарную помощь в объеме 5,5 тыс. тонн на общую сумму $13,4 млн.

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