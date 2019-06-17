Кузнецкой ТЭЦ исполняется 75 лет

Кемерово, , 12:59 — REGNUM В Новокузнецке 75-летие отмечает Кузнецкая ТЭЦ Сибирской генерирующей компании (СГК) — одно из старейших энергетических предприятий Кузбасса, теплоисточник, согревающий треть новокузнечан. Как сообщает служба по связям с общественностью кузбасского филиала СГК, энергетиков Кузнецкой ТЭЦ поздравил заместитель генерального директора — директор Кузбасского филиала СГК Юрий Шейбак.

«Вся история Кузнецкой ТЭЦ: и начало её работы 75 лет назад, и современные проекты по развитию, говорят о том, что на станции работали и продолжают работать истинные профессионалы — самоотверженные, с настоящим сибирским характером, стойкостью, умением работать в команде и добиваться результата энергетики!», — обратился Юрий Шейбак к сотрудникам предприятия.

В честь юбилея Кузнецкой ТЭЦ лучшие энергетики станции были отмечены почётными грамотами, благодарственными письмами предприятия, ведомственными наградами.

Строительство Кузнецкой ТЭЦ велось в годы Великой Отечественной войны. Первые турбоагрегат и два котла были привезены из Ленинграда, их демонтировали с Ленинградской ГРЭС во время блокады специально для металлургического Кузбасса — стране были необходимы металл и электроэнергия.

Монтаж оборудования продолжался круглые сутки, под открытым небом, вручную. Лишь к пуску первого турбоагрегата над машинным залом была возведена деревянная крыша. 17 июня 1944 года Кузнецкая ТЭЦ дала первый ток. Это событие стало общей победой проектировщиков, строителей, монтажников, наладчиков и эксплуатационников, для всего города и страны.

В 2014 году на территории Кузнецкой ТЭЦ состоялся запуск в эксплуатацию газотурбинной электростанции «Новокузнецкая», призванной поддержать электрическую мощь Кузбасса. В строительстве ГТЭС и пуско-наладочных работах активную роль играл персонал Кузнецкой ТЭЦ.

В настоящее время основные направлениями дальнейшего развития станции — улучшение экологических показателей и повышение эффективности. Разработана программа по ремонту и дальнейшей модернизации золоулавливающего оборудования котлов электростанции, а также систем приготовления угольной пыли. Суммарный объем финансирования инвестиционных проектов в сфере улучшения экологических показателей работы Кузнецкой ТЭЦ на период до 2024 года оценивается в 121 миллион рублей.

Сегодня Кузнецкая ТЭЦ вырабатывает и передаёт тепловую энергию для промышленных нужд Кузнецкого района и жилого сектора Орджоникидзевского, Кузнецкого, части Центрального и Куйбышевского районов Новокузнецка. ТЭЦ снабжает теплом 175 тысяч человек и свыше 1,5 тысяч юридических лиц.