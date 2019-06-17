В ЦБ не знали о комиссиях банков за «антиотмывочную» разблокировку счетов

Москва, , 12:59 — REGNUM Депутаты Госдумы планируют обсудить с Центробанком, Минфином, а также с представителями банковского и бизнес-сообщества вопрос участившихся блокировок счетов предприятий в рамках борьбы с коррупцией. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 июня, с таким предложением r депутатам и Центробанку обратился глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

Речь идёт о ситуациях, когда счета компаний или предпринимателей блокируются, так как банк заподозрил нарушение так называемого антиотмывочного закона. Затем такие счета закрываются, но под определенный процент.

«Это очень актуально, все об этом пишут и кричат. Ставки доходят до 10−20% по закрытию счета, и многие банки этим пользуются», — заявил первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский («Единая Россия»).

По его словам, банки блокируют доступ к счетам из-за того, что считают некоторые операции сомнительными. Однако это не решение суда, а мнение банковского сотрудника.

«Сотрудник банка определил, что предприятие должно закрыть свой счет, а прежде чем вы его закроете, я с вас 20% сниму», — возмутился Дивинский.

В свою очередь первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин отметил, что актуальность проблемы и её массовость следует изучить.

«Мы работаем с этой проблемой давно уже, и мы готовы еще этим продолжать заниматься, но то, что одновременно при этом еще и банки какую-то комиссию взимают — это для нас просто новость», — отметил Тулин.

В результате глава комитета предложил обсудить этот вопрос на площадке Госдумы совместно с ЦБ, Минфином, а также пригласить к обсуждению представителей банков и бизнеса.

«Если нет проблемы, то давайте ее снимем, но она должна быть обсуждена, и по этому вопросу надо точку поставить», — заявил Аксаков.

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