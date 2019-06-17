Понедельник, 17 Июня 2019 года
13:09:57 МСК

Южнокорейские энергетические технологии появятся в Доминиканской Республике

Экономика

Представители Korea Electric Power Corporation, Mother and Teacher Pontifical Catholic University, J&D Electronics и ESD подписали меморандум о взаимопонимании

Санто-Доминго, 17 июня 2019, 13:09 — REGNUM  Представители южнокорейской энергетической компании Korea Electric Power Corporation подписали меморандум о взаимопонимании с представителями Mother and Teacher Pontifical Catholic University, J&D Electronics и ESD. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Агентство по защите прав потребителей.

По их словам, подписание документа состоялось в университете Mother and Teacher Pontifical Catholic University, расположенного в Сантьяго, Доминиканская Республика.

Известно, что в рамках данного соглашения южнокорейские компании предоставят представителям доминиканского университета технологии управления энергопотреблением, позволяющие снижать затраты и повышать эффективность работы приборов.

«Мы надеемся, что рынок энергоэффективности Доминиканской Республики оживет и будет развиваться», — сообщили представители южнокорейской компании Korea Electric Power Corporation.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Энергетика
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить