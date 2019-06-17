Южнокорейские энергетические технологии появятся в Доминиканской Республике

Санто-Доминго, 17 июня 2019, 13:09 — REGNUM Представители южнокорейской энергетической компании Korea Electric Power Corporation подписали меморандум о взаимопонимании с представителями Mother and Teacher Pontifical Catholic University, J&D Electronics и ESD. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Агентство по защите прав потребителей.
По их словам, подписание документа состоялось в университете Mother and Teacher Pontifical Catholic University, расположенного в Сантьяго, Доминиканская Республика.
Известно, что в рамках данного соглашения южнокорейские компании предоставят представителям доминиканского университета технологии управления энергопотреблением, позволяющие снижать затраты и повышать эффективность работы приборов.
«Мы надеемся, что рынок энергоэффективности Доминиканской Республики оживет и будет развиваться», — сообщили представители южнокорейской компании Korea Electric Power Corporation.