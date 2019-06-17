«Северсталь» и Загорский трубный завод планируют освоить новые виды стали

Санкт-Петербург, , 12:50 — REGNUM Освоить выпуск коррозионностойких, легированных и сейсмостойких марок стали для производства труб нефтегазового сортамента договорились «Северсталь» и Загорский трубный завод, сообщает 17 июня пресс-служба металлургического предприятия.

Накануне стороны провели координационный совет на производственной площадке Череповецкого металлургического комбината. Представители компаний подвели итоги работы за 2018 год и пять месяцев текущего года, обсудили выполнение предыдущих решений, а также договорились о направлениях развития сотрудничества.

Рассмотренные вопросы, в частности, касались качества продукции и совершенствования характеристик металла. Также стороны обсудили вопросы организации системы транспортной логистики и определили дальнейшие направления работы для повышения эффективности доставки проката.

В пресс-службе «Северстали» напомнили, что в декабре 2018 года с Загорским трубным заводом заключено соглашение о поставке металлопроката в объеме 300 тыс. тонн для выпуска труб большого диаметра. По условиям сделки, «Северсталь» в текущем году и перспективе будет производить и поставлять в адрес Загорского завода толстолистовой горячекатаный металлопрокат, который прокатает стан 5000 производства «Северстали» на колпинской производственной площадке.

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