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Инвестиции Китая в экономику Таджикистана превысили $2,6 млрд

Экономика

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выступил с заявлением после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином

Душанбе, 17 июня 2019, 12:50 — REGNUM  Объем китайских инвестиций в экономику Таджикистана за годы двустороннего сотрудничества превысил $2,6 млрд. Об этом заявил президент республики Эмомали Рахмон по итогам государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Душанбе, сообщили в пресс-службе таджикистанского лидера.

Рахмон подчеркнул, что Таджикистан приветствует деятельность китайских компаний в свободных экономических зонах республики. Он также отметил важность реализации перспективных инвестиционных и инфраструктурных проектов.

Отмечается, что во время переговоров главы Таджикистана и Китая обсудили организацию совместного производства в области переработки местного сырья в легкой, пищевой и горнодобывающей промышленности.

Отметим, с 14 по 16 июня председатель КНР Си Цзиньпин находился с государственным визитом в Таджикистане, а также принимал участие в пятом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

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Китай в Туркестане
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