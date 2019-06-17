Инвестиции Китая в экономику Таджикистана превысили $2,6 млрд

Душанбе, , 12:50 — REGNUM Объем китайских инвестиций в экономику Таджикистана за годы двустороннего сотрудничества превысил $2,6 млрд. Об этом заявил президент республики Эмомали Рахмон по итогам государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Душанбе, сообщили в пресс-службе таджикистанского лидера.

Рахмон подчеркнул, что Таджикистан приветствует деятельность китайских компаний в свободных экономических зонах республики. Он также отметил важность реализации перспективных инвестиционных и инфраструктурных проектов.

Отмечается, что во время переговоров главы Таджикистана и Китая обсудили организацию совместного производства в области переработки местного сырья в легкой, пищевой и горнодобывающей промышленности.

Отметим, с 14 по 16 июня председатель КНР Си Цзиньпин находился с государственным визитом в Таджикистане, а также принимал участие в пятом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

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