Испанские долги: Рыбкомфлот обязали выплатить Минфину РФ 15 млрд рублей

Москва, , 12:40 — REGNUM Арбитражный суд Москвы по иску Минфина РФ взыскал с ООО «Рыбкомфлот» более 15,246 млрд рублей по договору поручительства, который был заключён 19 лет назад и касался кредита, выданного консорциумом испанских банков компании Bergen Industries and Fishing Corporation — «дочке» ответчика. При этом ответчик с 2006 года является банкротом, а с 2008 года находится в стадии ликвидации. Решение суда вступает в силу 29 июня 2019 года, если не будет обжаловано, но пока апелляционная жалоба не подавалась, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, иск к ООО министерство подало в конце февраля 2019 года. В его основу лёг договор поручительства 19-летней давности, а третьим лицом в деле выступила государственная корпорация «ВЭБ.РФ». Сначала в иске речь шла о 15 347 840 657,32 рубля, но позднее исковые претензии уточнили и речь шла уже о долларах США.

ООО «Рыбкомфлот» было учреждено в августе 1994 года, но с 7 апреля 2008 года находится в стадии ликвидации, являясь с 2006 года банкротом. Собственниками рыболовной компании значатся товарищество с ограниченной ответственностью «Рифер» из Мордовии, ликвидированное в 2011 году, и компания FALCON SHIPPING COMPANY LTD (Великобритания). При этом учредителями «Рифера» также были иностранные компании — GRAYMALL HOLDINGS LIMITED, DIONA COMPANY LIMITED и ликвидированное московское ООО «СК Н-Продукт» (работало в сфере производства нефтепродуктов).

В июне 2019 года Арбитражный суд Москвы обнародовал решение по иску Минфина РФ к ООО «Рыбкомфлот», который был удовлетворён.

«Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Рыбкомфлот» в пользу министерства финансов Российской Федерации задолженность по договору поручительства от 28.07.2000 года №01−01−06/26−491 в размере 113 498 397, 29 доллара США, проценты в размере 45 088 547, 98 доллара США, неустойку по соглашению от 28.07.2000 № 01−01−06/24−490 в размере 39 800 504, 04 доллара США, неустойку в соответствии с п. 6.1 договора поручительства от 28.07.2000 года № 01−01−06/26−491 в размере 38 629 519, 88 доллара США, погашение произвести в российских рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения решения суда», — отмечается в вердикте суда.

В материалах дела уточняется, что 27 июля 1998 года Минфин РФ заключило с компанией Bergen Industries and Fishing Corporation (должником, который на тот момент являлся «дочкой» ООО «Рыбкомфлот») и Внешэкономбанком СССР («ВЭБ.РФ» является его правопреемником) соглашение. Его предметом было урегулирование задолженности должника перед Российской Федерацией, образовавшейся в связи с принятием правительством «на себя обязательств должника по заключённым им в качестве заемщика кредитным соглашениям с консорциумом испанских банков, задолженность по которым была урегулирована в рамках Парижского клуба».

Обязательства должника обеспечивало поручительство ООО «Рыбкомфлот». В декабре 2008 года решением Арбитражного суда Москвы по иску Минфина России с должника и поручителя солидарно взыскали 177 703 993,96 доллара США. Долги так и не были погашены даже после вердикта суда, что и стало основанием для обращения с ещё одним иском, но уже отдельно к поручителю.

Общий объем задолженности ответчика на сегодня с учётом процентов и штрафа составляет 237 016 969,19 доллара США, что соответствует свыше 15,246 млрд рублей.