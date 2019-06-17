От застройщика небоскрёба в центре Чебоксар требуют удалить рекламу квартир

Чебоксары, , 12:37 — REGNUM В столице Чувашии прокуратура подала в суд на ООО «Речной фасад Чувашии» за распространение рекламы о продаже квартир, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства. Речь идёт о 23-этажном жилом доме в ЖК «Альбатрос», который строится в речпорту Чебоксары. Ранее данный участок приобрела компания «Старко», а разрешение на строительство высотки получило общество «Речной фасад Чувашии».

Прокуратурой пресечены факты распространения рекламы о продаже жилых помещений в многоквартирном доме, срок разрешения на строительство которого истёк.

«Проверкой установлено, что на официальном интернет-сайте ООО «Речной Фасад Чувашии» в интернете размещена и распространялась информация о реализации помещений строящегося 23-этажного жилого многоквартирного дома в ЖК «Альбатрос», на строительство которого у застройщика истек срок разрешения. На сайте, в частности, распространялась информация с описанием имеющихся в продаже квартир, их стоимости, площади. Предлагалось получить бесплатную консультацию по вопросам приобретения помещения. Также размещена схема планировки квартир, описание жилого комплекса, его расположение, имелись фотоизображения хода строительства», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

В прокуратуре считают, что создаётся «угроза причинения значительного ущерба лицам, передавшим денежные средства в целях дальнейшего приобретения жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме».

В целях защиты прав дольщиков прокуратурой в суд направлено исковое заявление к застройщику о признании «данной информации недостоверной, запрете её распространения до получения разрешения на строительство, обязании удалить размещенную информацию». В надзорном ведомстве отмечают, что заочным решением суда исковые требования прокурора удовлетворены. Судебное решение не вступило в законную силу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году разразился скандал в связи с появлением 23-этажного небоскрёба в исторической части Чебоксар, который изувечил облик набережной и залива, взгромоздясь своими этажами на мемориальный комплекс «Победа» и Вечный огонь, став бельмом на глазу всего города с Волги. Высотка загородила вид на город со смотровой площадки парка, став символом цинизма бизнеса и чиновников. Интернет-форумы были завалены гневными постами и комментариями о том, как можно так искалечить родной город и «положить оное на мнение окружающих». Выяснилось, что ранее данный участок приобрела компания «Старко», а разрешение на строительство высотки получил «Речной фасад Чувашии».

Тогда на появление небоскрёба от «Старко» отреагировал даже экс-президент Чувашии Николай Федоров, после избрания сенатором демонстративно хранивший информационное молчание. Он заявил, что на залив, созданный как место отдыха для всей республики, «постепенно и, похоже, неотвратимо теряет свой привлекательный облик».

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