ФАС рекомендуют проверить банки в части навязывания страховки

Москва, , 12:37 — REGNUM Федеральной антимонопольной службе (ФАС) следует проверить крупные банки в части навязывания клиентам страховых услуг, которые оказывают аффиллированные с ними компании. Такая рекомендация содержится в проекте постановления Госдумы по итогам отчета Центробанка. Принятие документа поддержал профильный комитет Госдумы по финрынку, передаёт корреспондент ИА REGNUM 17 июня.

Речь идёт о проверке не только частных банков, но и кредитных организаций с госучастием. Ранее ФАС уже отмечал, что порядка 77% жалоб от клиентов банков в 2018 году были связаны как раз с навязыванием договоров страхования при оформлении кредитного договора. Так, из 168 жалоб на работу банков, 130 касались именно навязывания услуг страховщиков, выступающих партнёрами банка.

Проект постановления Госдума рассмотрит на пленарном заседании 20 июня.