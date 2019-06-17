Во Вьетнаме открылся первый автомобильный завод полного цикла

Хайфон, Вьетнам, , 12:36 — REGNUM Первый автомобильный завод полного цикла открылся во Вьетнаме. Об этом 17 июня сообщает вьетнамский портал BaoDatViet.vn.

«Никто не верил, что вьетнамская компания сможет производить автомобили, но мы сделали это», — заявил премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук на церемонии открытия в Хайфоне.

Автомобильный завод открыла вьетнамская компания VinFast. Как сообщается, «сердцем» производственного предприятия станет завод по производству двигателей площадью до 50 000 кв. м с линейной мощностью 250 000 двигателей в год. Вьетнамская компания будет производить двигатели по патенту, который она приобрела у немецкой компании BMW. Таким образом, двигатели VinFast будут соответствовать последним экологическим стандартам.

Производство оснащено технологией 4.0 со многими функциями, которые доступны только на ведущих мировых современных заводах, таких как: контроль состояния машины в режиме реального времени с помощью смартфона, удаленное управление ночью или выходные, анализ ошибок в реальном времени.

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