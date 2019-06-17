В Южной Корее выросла стоимость продуктов питания

Сеул, , 12:32 — REGNUM В Южной Корее выросла стоимость некоторых продуктов питания. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Агенства по защите прав потребителей.

Согласно опубликованным данным, стоимость восемнадцати из тридцати наименований продуктов питания увеличилась. В частности, стоимость карри увеличилась на 5,8%, соджу — на 5,4%, соевого текстурата — на 3,8%.

С другой стороны, стоимость апельсинового сока сократилась на 3,7%, консервированного тунца — на 2,4%, супов — на 2%.

Известно, что стоимость апельсинового сока в Южной Корее падает второй месяц подряд. А стоимость соевого тестурата продолжает расти на протяжении трех месяцев подряд, стоимость перечной пасты кочуджана увеличивается с января 2019 года.

Согласно представителям Агенства по защите прав потребителей, стоимость тридцати наименований продуктов питания, необходимых для комфортного проживания, составила 125 645 вон (~$106), что на 1,1% больше, чем месяц назад.