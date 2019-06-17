В Эстонии завершены работы по прокладке подводной части Balticconnector

Таллин, , 12:23 — REGNUM Прокладка морской части (76 км) газопровода Balticconnector, который соединит Эстонию и Финляндию, завершена. В воскресенье, 16 июня, начались работы по выводу трубы на сушу, сообщает Postimees.

Планируется, что в конце июня подводный участок газопровода будет соединен сварочным швом с километровым участком трубы, который будет выведен на сушу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 октября 2016 года в Брюсселе был подписан трехсторонний договор Еврокомиссии, Эстонии и Финляндии о строительстве газопровода Balticconnector по дну Финского залива. Общая стоимость проекта около 300 млн евро, из которых более 200 млн евро будет профинансировано Евросоюзом. Запуск газовых поставок по новому трубопроводу намечен на начало 2020 года.