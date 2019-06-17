Комитет Госдумы рекомендовал ЦБ расширить страхование вкладов

Москва, , 12:22 — REGNUM Правительству и Центробанку следует ускорить подготовку и внесение в Госдуму законопроектов, которые будут направлены на развитие системы страхования вкладов. Такая рекомендация содержится в проекте постановления по итогам отчета Центробанка о работе за 2018 год, который комитет Госдумы по финрынку утвердил на заседании 17 июня, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Речь идёт, в частности, о рекомендации ЦБ расширить круг лиц, средства которых подлежат страхованию. Кроме того, комитет также рекомендует продумать определённые случаи, когда лимит страхования может быть увеличен с существующих сегодня 1,4 млн рублей. Это может быть получение наследства, продажа жилого помещения, возмещение ущерба, причиненного жизни, здоровью или личному имуществу, а также получение соцвыплат и грантов.

Члены комитета также рекомендуют ЦБ продолжать политику таргетирования инфляции. Они отмечают, что цель такой политики — поддержание ценовой стабильности, что создаст условия для долгосрочных инвестиций и устойчивого экономического роста.

Помимо этого парламентарии также согласились с тем, что ЦБ следовало бы рассмотреть вопрос о публикации прогнозов по ключевой ставке, а также обнародовании среднесрочных прогнозов экономического развития. Кроме того, ЦБ также следует изучить возможность снизить первоначальный взнос по ипотеке для сельских жителей с 20% до 10% стоимости жилья.

Проект постановления будет рассмотрено на пленарном заседании Госдумы 20 июня. Ранее депутаты приняли документ за основу, но поручили комитету доработать его основные положения.

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