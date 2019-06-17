Товарооборот Таджикистана с Россией в январе – мае вырос на 8%

Душанбе, , 12:15 — REGNUM Объем внешнего товарооборота Таджикистана по итогам пяти месяцев 2019 года составил $1,7 млрд, что на 1,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщили в министерстве экономического развития и торговли республики.

За отчетный период импорт увеличился на 3,8%, до $1,3 млрд. Объем экспорта уменьшился на 4,3%, до $410,5 млн. По итогам января — мая товарооборот Таджикистана с Россией составил $415,8 млн, что на 8% больше, чем годом ранее.

Товарооборот Таджикистана с Казахстаном вырос на 1%, до $348 млн, с Китаем — на 6,3%, до $244 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января — апреля 2019 года внешнеторговый оборот Таджикистана составил $1,3 млрд, что на 3,1% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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