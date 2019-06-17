Работникам нижегородского фермерского хозяйства платили зарплату молоком

Нижний Новгород, , 12:04 — REGNUM Фермерское хозяйство в Нижегородской области, занимающееся разведением крупного рогатого скота, выплачивало своим работникам зарплату производимым молоком. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре по итогам проверки.

Уточняется, что в соответствии с Трудовым кодексом РФ по письменному заявлению работника производимой продукцией может выплачиваться не более 20% от общего объема заработной платы. В хозяйстве же молоком выплачивалось 100%.

Кроме того, график отпусков в хозяйстве на 2019 год установлен несвоевременно, положение о персональных данных не принималось, заработная плата работникам по случаю увольнения выплачивалась несвоевременно.

Руководителю фермерского хозяйства внесено представление. В отношении него возбуждены административные дела по ч.ч. 1 и 6 ст. 5.27 КоАП РФ («Нарушения норм трудового закона, а также неполная выплата в установленный срок заработной платы»).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по итогам мая просроченная задолженность по зарплате в Нижегородской области выросла на 0,8% и составила 13,979 млн рублей.

Долги перед своими работниками на начало лета имеют две компании из-за отсутствия собственных средств. Численность работников, перед которыми есть задолженности, —300 человек, все они работают в сфере производства пищевых продуктов