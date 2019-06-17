В РФ проводят политику по экономическому уничтожению людей – Делягин

Москва, , 12:08 — REGNUM Ситуация с закредитованностью населения РФ свидетельствует о глубочайшем неблагополучии российского общества, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он рассказал 17 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что около 45% клиентов микрофинансовых организаций (МФО) оформляет займы для поддержания текущего образа жизни.

«Это чудовищно высокий уровень 45%, который свидетельствует о чудовищно низком уровне жизни в РФ, — сказал Делягин. — И более того, о падении уровня жизни в России за последние годы. По сути дела, для того чтобы поддержать приемлемый уровень жизни, люди вынуждены брать в долг под процент, который порой превышает 500% годовых. То есть фактически они вынуждены обращаться к ростовщикам. И ростовщичество у нас является самым выгодным бизнесом. И это свидетельствует о глубочайшем неблагополучии общества. По существу политика государства направлена на экономическое уничтожение людей, и данная статистика — лишнее тому подтверждение».

Эта закредитованность, как уточнил Делягин, бьёт и по экономике, потому что когда люди платят 500% годовых, они тратят эти проценты не на свои текущие нужды, вследствие чего в экономике сокращается спрос.

«А ростовщики, концентрируя эти деньги у себя, тратят их либо в других странах, либо на предметы роскоши, которые тоже в основном являются импортными, — сказал Делягин. — По сути дела, система ростовщичества — это система перекачки денег из России в экономики её конкурентов».

Кроме того, отвечая на вопрос о том, может ли такая закредитованность привести к социальным волнениям, Делягин заметил:

«Сейчас пока ещё нет, но я думаю, что через год такое вполне возможно. Люди находятся в кредитной кабале и понимают, что попали в эту кредитную кабалу не только по своей глупости, но и из-за титанических усилий российского государства, которое, с одной стороны, уничтожает систему образования и не позволяет людям адекватно оценивать свою жизнь, а с другой стороны, всячески стимулирует ростовщичество».

Напомним, как сообщали РИА Новости со ссылкой на результаты исследования, проведённого компанией «Юником 24», около 45% клиентов микрофинансовых организаций (МФО) оформляет займы для поддержания текущего образа жизни, при этом практически половина заёмщиков с доходом ниже 30 тысяч рублей берёт займы для покупки товаров первой необходимости.