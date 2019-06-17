В Оренбуржье проверяют «факты криминального банкротства» завода

Оренбург, , 14:21 — REGNUM В Светлинском районе Оренбургской области проверяются факты криминального банкротства ООО «Светлинский ферроникелевый завод» и незаконного отчуждения имущества. Об этом сообщает Оренбургская областная организация горно-металлургического профсоюза России со ссылкой на прокуратуру.

В адрес генерального директора ООО «СФНЗ» направлено уведомление о явке в прокуратуру района для вручения постановления по делу об административном правонарушении (неправомерные действия при банкротстве).

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 апреля 2019 года градообразующее предприятие — Светлинский ферроникелевый завод — был обесточен, а к началу мая все сотрудники уволены. По данным разных источников, оборудование предприятия пилили и сдавали на металлом. Обещанных выплат уволенные работники своевременно не получили. В начале июня состоялась встреча врио главы Оренбуржье с представителями профсоюза и представителями завода. Региональная власть сделала заявление. что многомиллионные финансовые долги перед металлургами погасят в июне.

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM председатель Оренбургской областной организации горно-металлургического профсоюза России Оксана Обрядова, первый транш уже поступил.

По данным профсоюзной организации, решением Арбитражного суда Оренбургской области исковые требования ООО «СФНЗ» о возврате НДС удовлетворены. За счет этих средств планируется погасить задолженность по заработной плате перед 174 работниками предприятия.

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