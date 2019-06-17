Понедельник, 17 Июня 2019 года
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Китайская корпорация нацелилась на зерновой терминал в Новороссийске

Экономика

Речь идет о возможной покупке 25% зернового терминала «КСК»

Новороссийск, Краснодарский край, 17 июня 2019, 11:39 — REGNUM  Китайская корпорация COFCO ведет переговоры о покупке 25% в зерновом терминале АО КСК в Новороссийске.

По информации «Коммерсантъ», в случае заключения сделки акции терминала могут стать первым подобным активом COFCO в России.

Как отмечает издание, COFCO на данный момент не имеет портовых мощностей для перевалки зерна в России. Стоимость КСК оценивается примерно в 100−150 млн долларов — 25% обойдутся в сумму до 37,5 млн долларов.

КСК является глубоководным зерновым терминалом, основной владелец — компания DeloPorts. Мощность терминала — 3,5 млн тонн в год. По итогам 2018 года грузооборот терминала вырос на 13%, рост выручки составил 45%.

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Морские порты России и транзит
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