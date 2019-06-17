Продажи сотовых телефонов в Китае выросли на 1,2% за прошедший май

Пекин, , 11:32 — REGNUM Продажи сотовых телефонов в Китае продолжили расти на 1,2% в мае текущего года относительно аналогичного периода 2018 года, достигнув отметки 38,29 млн единиц, сообщает агентство Синьхуа.

Общие отгрузки в период с января по май 2019 года достигли 152 млн единиц, что на 4,8% ниже, чем за тот же период 2018 года, сообщили в Китайской академии информации и технологий связи (CAICT) при Министерстве промышленности и информационных технологий.

Отгрузки телефонов с поддержкой сетей связи четвертого поколения 4G достигли 36,48 млн единиц или 95,3% от всех проданных телефонов, что на 1,2% выше, чем годом ранее за тот же период. Китайские бренды составили 91,3% из всех проданных телефонов за прошедший май, что на 2,7% выше, чем годом ранее и составляет 34,96 млн единиц.