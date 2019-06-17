Понедельник, 17 Июня 2019 года
11:35:46 МСК

Продажи сотовых телефонов в Китае выросли на 1,2% за прошедший май

Экономика

Общие отгрузки в период с января по май 2019 года достигли 152 млн единиц, что на 4,8% ниже ,чем за тот же период 2018 года

Продажи сотовых телефонов в Китае выросли на 1,2% за прошедший май
rawpixel
Смартфоны

Пекин, 17 июня 2019, 11:32 — REGNUM  Продажи сотовых телефонов в Китае продолжили расти на 1,2% в мае текущего года относительно аналогичного периода 2018 года, достигнув отметки 38,29 млн единиц, сообщает агентство Синьхуа.

Общие отгрузки в период с января по май 2019 года достигли 152 млн единиц, что на 4,8% ниже, чем за тот же период 2018 года, сообщили в Китайской академии информации и технологий связи (CAICT) при Министерстве промышленности и информационных технологий.

Отгрузки телефонов с поддержкой сетей связи четвертого поколения 4G достигли 36,48 млн единиц или 95,3% от всех проданных телефонов, что на 1,2% выше, чем годом ранее за тот же период. Китайские бренды составили 91,3% из всех проданных телефонов за прошедший май, что на 2,7% выше, чем годом ранее и составляет 34,96 млн единиц.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Китая
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить