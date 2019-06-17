На повышение заработных плат в Казахстане выделят $375 млн

Нур-Султан, , 11:21 — REGNUM На повышение заработных плат рабочим с первого по восьмой разряды в Казахстане выделят 144 млрд тенге ($375 млн), сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения республики.

В министерстве уточнили, что мера коснется также работников вспомогательного, административного и основного персонала. Планируется, что заработные платы увеличатся у 1,1 млн человек, занятых в сфере образования, культуры, спорта, сельского хозяйства и в других отраслях.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2019 года среднемесячная заработная плата одного работника в Казахстане составила 168,5 тыс. тенге ($444), что на 10,5% больше, чем годом ранее. Рост реальной заработной платы за отчетный период составил 5,2%.