Одну из самых разбитых псковских дорог отремонтируют к 2024 году

Псков, , 11:10 — REGNUM Одну из самых разбитых дорог в Псковской области — так называемое Гдовское шоссе, соединяющее Псковскую область с Ленинградской — полностью отремонтируют к 2024 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

По данным регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству, работы общей стоимостью более 200 млн рублей до 31 октября 2019 года выполнит компания «Буер». В ближайшее время будет отремонтирован участок шоссе протяжённостью 23 км — от деревни Солоново до деревни Елизарово в Псковском районе. Также запланирован ремонт мостов и замена водопропускных труб.

«Гдовская трасса на сегодняшний день — одна из самых разбитых в Псковской области, и ремонт данного участка — первый этап реконструкции дороги. Планируется, что к 2024 году в рамках напцпроекта она будет полностью приведена в порядок», — заявили в пресс-службе администрации Псковской области.

На 2020 год запланирован ремонт 31,6 км дороги, в 2021 году — 32 км, в 2022 году — более 23 км ремонта и 4 км реконструкции, в 2023 году — 16,7 км и в 2024 году — 12 км.

Автомобильная дорога общего пользования регионального значения Псковской области Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Куземкино — Краколье проходит через Псковский и Гдовский районы и соединяет Псковскую область с Ленинградской, обеспечивая автотранспортную связь города Кингисеппа с морским портом Усть-Луга. Общая протяженность дороги составляет 266 км, около 150 из которых пролегают на территории Псковской области.

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