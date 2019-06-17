Приморские энергетики создали сеть для включения рыбозавода в Большом Камне

Владивосток, , 11:04 — REGNUM Приморские электрические сети обеспечили выдачу мощности строящегося завода по переработке и хранению минтая на территории опережающего развития «Большой Камень». Об этом 17 июня сообщает пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока.

Проект стоимостью 2,6 млрд рублей реализует рыболовецкий колхоз «Новый мир». Предполагается, что после ввода в эксплуатацию завод и логистический комплекс обеспечат создание 1300 новых рабочих мест.

Для создания внешней схемы электроснабжения будущего предприятия энергетики построили 1,4 км воздушно-кабельной линии 10 кВ, а также выполнили реконструкцию центра питания. В результате была обеспечена выдача 3,5 МВт мощности. В настоящее время Приморские электрические сети завершили весь комплекс работ, в том числе на территории участка заявителя, и готовы к присоединению.

Ранее в КРДВ сообщали об оптимизации сроков обеспечения инфраструктурой резидентов ТОР «Большой Камень». В частности, на территории планируется строительство двух дорог, ливневой канализации, системы водоснабжения для нового микрорайона.

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