Минфин Турции: выставленный нам рейтинг Moody's — ложный

Анкара, , 11:08 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Moody’s понизило кредитный рейтинг Турции на один уровень, с Ва3 до В1. Министерства финансов Турецкой Республики опубликовало сообщение, в котором говорится, что понижение кредитного рейтинга Турции не отражает реалий турецкой экономики. «Негативный» прогноз по рейтингу также не соответствует фундаментальным экономическими показателям Турции.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в сообщении Минфина Турции подчеркивается: «Объективность и беспристрастность оценки Moody's вызывает сомнения». Министерство отметило, что внешний долг Турции в 2,6 раза превышает ее резервы, что намного ниже аналогичного показателя некоторых развивающихся стран, вошедших в рейтинг Moody's. По информации органа, в первом квартале 2019 года коэффициент отсрочки задолженности составил 128% для банковского сектора и 165% — для реального сектора. Министерство финансов Турции выражает свое сожаление по поводу того, что в Moody's игнорируют многие позитивные аспекты, которые представляют собой явные признаки восстановления турецкой экономики. К их числу министерство относит завершение рефинансирования госдолга и намечающуюся тенденцию снижения темпов инфляции.