Китайский автогигант SAIC Motor отчитался о падении продаж автомобилей

Пекин, , 11:01 — REGNUM Шанхайский автопроизводитель SAIC Motor Corp. Сообщил о падении продаж за первые пять месяцев текущего года, сообщает агентство Синьхуа.

Продажи автомобилей просели на 16% до 2,47 млн единиц за указанный период в сравнении с тем же периодом 2018 года. Три совместных предприятия SAIC Volkswagen, SAIC-GM и Shanghai General Motors Wuling также ощутили падение продаж на 9,31%, 15,15% и 27,92% соответственно.

Производство автомобилей также упало у компании до 2,39 млн единиц, произведенных за первые пять месяцев 2019 года, что на 21,57% ниже, чем за тот же период годом ранее. При этом, Китай остается крупнейшим авторынком мира, который переживает падение последние месяцы.

Отметим, что в мае 2019 года в общей сложности 1,913 млн автомобилей было продано в Китае, что на 16,4% ниже, чем в мае 2018 года, если верить данным Китайской ассоциации автопроизводителей.

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