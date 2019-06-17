«Яндекс» вскоре запустит сервис аналитики онлайн-торговли

Москва, , 11:01 — REGNUM Компания «Яндекс» тестирует новую платформу «Яндекс.Маркет Аналитика», которая будет предоставлять пользователям результаты анализа происходящего в сфере онлайн-торговли. Об этом 17 июня сообщил «Коммерсантъ».

Ожидается, что полноценный запуск системы состоится в конце 2019 года, «Яндекс» пока что не сообщает о том, сколько будет стоить доступ к платформе, которая, как предполагается, сможет предоставлять данные «в реальном времени».

Отмечается, что данные для обработки система будет получать от партнёров «Яндекса» и открытых источников, в том числе Росстата. Число компаний, уже подключившихся к сервису не раскрывается.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что «Яндекс» тестирует новый сервис моды и стиля, в основу которого легла технология дополненной реальности. Система получила название Sloy.

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