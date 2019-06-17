В мае продажи новых мотоциклов в России выросли на 14,9%

Москва, , 11:01 — REGNUM По итогам мая 2019 года в России был продан 2 151 новый байк, что на 14,9% больше, чем в мае прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Такой существенный рост продаж мотоциклов, на фоне падения всех остальных сегментов авторынка, специалисты аналитического агентства связывают с сезонным фактором. Во втором квартале спрос на байки традиционно возрастает.

Ещё лучше обстоит дело с продажами мотоциклов за период с января по май 2019 года. За этот период в России было продано 5 524 новых экземпляра мототехники, что на 42% больше, чем за отчётный период 2018 года.

Самыми покупаемыми мотоциклами в мае стали байки бренда BMW. Объём продаж немецкой марки за месяц составил 365 единиц (-11%). Вторую строчку заняли байки бренда Racer — 296 единиц. Третье место заняли мотоциклы компании Bajaj. Их купили 200 любителей байков.

Четвёртое и пятое места заняли мотоциклы компаний Harley-Davidson (196 ед.) и Honda (162 ед.) соответственно.

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