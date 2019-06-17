В Иране построено самое большое газохранилище в стране

Тегеран, , 11:18 — REGNUM Вблизи города Сарахс в остане (провинции) Хорасан-Резави в присутствии директоров Национальной иранской нефтяной компании, Центральной нефтедобывающей компании, а также официальных лиц провинции было запущено самое большое газохранилище в Иране. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Согласно источнику, газохранилище располагается на месторождении Хангиран, и оно способно хранить до 10 млн. кубических метров газа. Стоимость проекта составила 19 млн. долларов, и он также включает в себя строительство необходимых трубопроводов, электрощитов, систем управления и аварийного отключения. Большинство компонентов были изготовлены в Иране.

Хангиран является единственным газовым месторождением на востоке и северо-востоке Ирана.