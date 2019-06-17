Названа чистая прибыль акционерных компаний Южной Кореи за I квартал 2019 г

Сеул, , 10:51 — REGNUM В первом квартале 2019 года чистая прибыль акционерных компаний страны достигла самого высокого показателя за всю историю ведения статистики. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, в первом квартале года чистая прибыль акционерных компаний составила 1,46 трлн вон (~$1,23 млрд), что на 183,8% больше, чем в четвертом квартале 2018 года.

Известно, что прибыль от продажи облигаций увеличилась на 7,2%, до 2,6 трлн вон (~$2,19 млрд), а от продажи акций — на 239,8%, до 260,8 млрд вон (~$219,8 млн). Комиссионных доход компаний увеличился на 0,7%, до 2,24 трлн вон (~$1,88 млрд).

Что касается других активов, прибыль фондов составила 715 млн вон (~$602 613), от ссуд и иностранных ценных бумаг — 648,8 млрд вон (~$546,81 млн) и 128,1 млрд вон (~$107,96 млн) соответственно.

Рентабельность собственного капитала составила 2,6%, что на 0,1% меньше по сравнению с прошлым годом.

По состоянию на конец марта, совокупные активы акционерных компаний составили 472,2 трлн вон (~$397,97 млрд), что на 7,6% больше, по сравнению с четвертым кварталом 2018 года. А общая сумма обязательств увеличился на 8,6%, до 415,3 трлн вон (~$350,02 млрд).

Собственный капитал компаний увеличился на 0,5%, до 56,9 трлн вон (~$47,95 млрд).

Рентабельность собственного капитала — показатель чистой прибыли в сравнении с собственным капиталом организации.