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Китайская валюта ослабла до 6,8940 юаней за доллар США

Экономика

Тенденция на ослабление сохраняется

Китайская валюта ослабла до 6,8940 юаней за доллар США
Иван Шилов © ИА REGNUM
Валюта

Пекин, 17 июня 2019, 10:40 — REGNUM  Курс китайской валюты вновь ослаб, опустившись до отметки 6,8940 юаней за доллар США, сообщает 17 июня агентство Синьхуа.

Очередное падение курса составило три базисных пункта по отношению к показателю 14 июня, когда курс юаня составлял 6,8937 юаней за доллар США. Тогда падение также было незначительным, однако негативная тенденция сохраняется.

Как сообщало ИА REGNUM, курс юаня подает вот уже несколько последних недель. Некоторые эксперты считают, что это реакция Поднебесной на развязанные со стороны США торговые войны. Власти Китая это всячески отрицают.

Читайте ранее в этом сюжете: Юань ослаб до отметки 6,8937 за доллар США

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