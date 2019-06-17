Китайская валюта ослабла до 6,8940 юаней за доллар США

Пекин, , 10:40 — REGNUM Курс китайской валюты вновь ослаб, опустившись до отметки 6,8940 юаней за доллар США, сообщает 17 июня агентство Синьхуа.

Очередное падение курса составило три базисных пункта по отношению к показателю 14 июня, когда курс юаня составлял 6,8937 юаней за доллар США. Тогда падение также было незначительным, однако негативная тенденция сохраняется.

Как сообщало ИА REGNUM, курс юаня подает вот уже несколько последних недель. Некоторые эксперты считают, что это реакция Поднебесной на развязанные со стороны США торговые войны. Власти Китая это всячески отрицают.

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