Понедельник, 17 Июня 2019 года
13:11:01 МСК

Вьетнам вошел в топ-5 стран по объему инвестиций в онлайн-образование

Экономика

Также в пятерку вошли США, Франция, Китай и Индия

Ханой, 17 июня 2019, 11:44 — REGNUM  По итогам 2018 года Вьетнам вышел в пятерку стран-лидеров по объему прямых иностранных инвестиций в проекты, связанные с онлайн-образованием. Об этом сообщает вьетнамское интернет-издание Cafef.vn.

По данным компании HolonIQ, за прошлый год во вьетнамскую компанию Topica Edtech Group было инвестировано около 50 млн долларов. Благодаря этому Вьетнам разделил четвертое и пятое место в рейтинге с Францией. На первом месте по объему прямых иностранных инвестиций в проекты, связанные с онлайн образованием стоит КНР, на втором — Индия, и США — на третьем.

Компания Topica является лидером рынка онлайн-образования в Юго-Восточной Азии, по финансовым показателям в 10 раз превышающая компании-конкуренты. Компания оказывает свои услуги на территории Вьетнама, Таиланда, Филиппин, Индонезии, Сингапура и США.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить