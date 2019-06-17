Вьетнам вошел в топ-5 стран по объему инвестиций в онлайн-образование

Ханой, , 11:44 — REGNUM По итогам 2018 года Вьетнам вышел в пятерку стран-лидеров по объему прямых иностранных инвестиций в проекты, связанные с онлайн-образованием. Об этом сообщает вьетнамское интернет-издание Cafef.vn.

По данным компании HolonIQ, за прошлый год во вьетнамскую компанию Topica Edtech Group было инвестировано около 50 млн долларов. Благодаря этому Вьетнам разделил четвертое и пятое место в рейтинге с Францией. На первом месте по объему прямых иностранных инвестиций в проекты, связанные с онлайн образованием стоит КНР, на втором — Индия, и США — на третьем.

Компания Topica является лидером рынка онлайн-образования в Юго-Восточной Азии, по финансовым показателям в 10 раз превышающая компании-конкуренты. Компания оказывает свои услуги на территории Вьетнама, Таиланда, Филиппин, Индонезии, Сингапура и США.