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В России более 40% автомобилей KIA в мае проданы в кредит

Экономика

Всего за месяц кредитом воспользовались более 31 тыс. покупателей южнокорейских авто

Москва, 17 июня 2019, 10:39 — REGNUM  Кредитом KIA Finance в мае 2019 года воспользовались более 40% российских покупателей машин южнокорейской марки KIA. Об этом сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.

Всего за май кредитом воспользовались более 31 тыс. покупателей автомобилей KIA. Этот показатель вырос по сравнению с прошлым годом на 5%.

Сообщается, что в рамках KIA Finance наиболее продаваемой моделью стала KIA Rio. На неё приходится более 46% от общего числа кредитных договоров. Также стоит отметить, что в мае доля моделей Rio, проданных с использованием госпрограмм субсидирования автокредитования от всех продаж с использованием кредитных предложений KIA Finance, составила более 58%.

Напомним, участвовать в госпрограммах льготного кредитования «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» южнокорейская компания начала с 7 мая 2019 года.

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