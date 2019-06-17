В первом квартале 2019 года экспорт Иордании вырос на 10%

Амман, , 12:02 — REGNUM Министр торговли, промышленности и снабжения Иордании Тарек Хаммури заявил, что в первом квартале 2019 года показатель иорданского экспорта увеличился на 10,3%, что свидетельствует об укреплении национальной экономики. Он также подчеркнул, что власти Иордании ожидают дополнительное увеличение экспорта до конца этого года, указав на восстановление промышленного сектора страны. Иорданское новостное издание Alrai сообщает, что Хаммури выступил с данными заявлениями в ходе встречи с главами промышленных палат провинций королевства.

Министр торговли, промышленности и снабжения Иордании перечислил ряд причин долгового кризиса в Иордании, среди которых обострение региональных кризисов и прекращение поставок египетского газа. Хаммури также отметил, что проблемы промышленного сектора Иордании, сочетаются с его преимуществами, которые повышают их конкурентоспособность на международных рынках.

Прежде всего, среди преимуществ министр отметил эффективность соглашения Королевства с Европейским союзом об упрощении национального экспорта и усилия Аммана по развитию партнерства с Иракской Республикой путем подписания экономических сделок.