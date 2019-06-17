Колыма тратит на госдолг 1 млрд рублей в год и думает о новых кредитах

Магадан, Магаданская область, , 10:46 — REGNUM Если размер федеральных отчислений на нужды Магаданской области не будет увеличен, регион будет вынужден продолжать брать кредиты. Об этом 17 июня заявил губернатор Колымы Сергей Носов, выступая с отчётом за 2018 год перед депутатами Магаданской областной думы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Проблемы бюджета Колымы: Москва даёт мало дотаций и много требует

Одной из причин увеличения государственного долга региона его глава назвал выполнение в полном объёме показателя по повышению заработной платы бюджетникам.

«Мы сейчас активно занимаемся увеличением уровня дотаций до уровня не меньше, чем в 2018 году. В противном случае уровень кредиторской задолженности может вырасти до 9,3 млрд рублей. При этом дефицит финансовых ресурсов коснётся министерства строительства и ЖКХ и министерства здравоохранения, что в условиях реализации нацпроектов недопустимо», — констатировал Сергей Носов.

По его словам, в 2014 году министерство финансов России снизило объём дотаций с 8 до 6 млрд рублей, и тем самым создало тенденцию для роста кредиторской задолженности и государственного долга Колымы.

Читайте также: Колыме сократят дотации федцентра: к 2020 году в 5 раз

«В период с 2015 до 2017 года регион существовал в условиях уменьшенных дотаций от федерального бюджета при условии социальных обязательств региона, в том числе указы президента выполняются в полном объёме», — подчеркнул губернатор Магаданской области, напомнив, что в 2018 году руководству Колымы удалось добиться выделения дополнительной финансовой помощи до 7,14 млрд рублей, однако потом дотации были вновь снижены до 5 млрд из-за подушевого принципа определения объёма дотаций.

«Если говорить об общей сбалансированности бюджета, дефицит региона составляет 1 млрд рублей, а с учётом госдолга и кредиторской задолженности, 20,8 млрд. при этом имеет место снижение уровня дотаций из федерального центра, которое началось в 2014 году, тем самым формируя в регионе тенденцию жить в счёт будущих доходов. Рост госдолга приводит к тому, что часть бюджета — от 900 млн до 1 млрд рублей расходы на обслуживание госдолга — уходит на цели, не связанные с социально-экономическими целями бюджета. Это те расходы, которые не идут на благо жителей и не участвуют в социально-экономическом развитии региона. Мы сейчас активно занимаемся увеличением уровня дотаций до уровня не меньше, чем в 2018 году. В противном случае уровень кредиторской задолженности может вырасти до 9,3 млрд рублей. При этом дефицит финансовых ресурсов коснётся министерства строительства и ЖКХ и министерства здравоохранения, что в условиях реализации нацпроектов недопустимо», — также заявил Сергей Носов.

Читайте также: Колыме не хватает выделяемых на нацпроекты федеральных средств

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что Магаданская область не сможет достичь показателей по нацпроектам без увеличения финансирования из федерального бюджета на эти цели, заявлял спикер законодательного органа Колымы Сергей Абрамов.

По его словам, на формирование комфортной городской среды Колыме необходимо 5,8 млрд, а выделено всего 276 млн рублей. На образование из федерального бюджета регионом получено только 795 млн рублей из необходимых 3 млрд, на решение демографических проблем — 280 млн из 2 млрд. Нехватка финансирования наблюдается и по другим нацпроектам, также отмечал председатель Магаданской областной думы.