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Продажи Lada XRAY приближаются к юбилейной отметке

Экономика

В 100 тысяч экземпляров

Тольятти, Самарская область, 17 июня 2019, 10:08 — REGNUM  В июне 2019 года с конвейера тольяттинского автозавода может сойти 100-тысячный экземпляр Lada XRAY. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Специалисты аналитического агентства подсчитали, что с начала производства Lada XRAY в феврале 2016 года и по май 2019 года в РФ было реализовано 99 231 автомобиль данной модели (с учетом кросс-версии).

С учетом темпа продаж кроссовера, в июне должен быть реализован 100-тысячный экземпляр этого семейства. Вероятно, это уже произошло, так как ежемесячный объём продаж автомобилей Lada XRAY составляет не менее 1,9 тыс. единиц, а до юбилейного рубежа с начала июня оставалось 769 машин.

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