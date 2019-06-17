Продажи Lada XRAY приближаются к юбилейной отметке

Тольятти, Самарская область, , 10:08 — REGNUM В июне 2019 года с конвейера тольяттинского автозавода может сойти 100-тысячный экземпляр Lada XRAY. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Специалисты аналитического агентства подсчитали, что с начала производства Lada XRAY в феврале 2016 года и по май 2019 года в РФ было реализовано 99 231 автомобиль данной модели (с учетом кросс-версии).

С учетом темпа продаж кроссовера, в июне должен быть реализован 100-тысячный экземпляр этого семейства. Вероятно, это уже произошло, так как ежемесячный объём продаж автомобилей Lada XRAY составляет не менее 1,9 тыс. единиц, а до юбилейного рубежа с начала июня оставалось 769 машин.

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