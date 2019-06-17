Представители предприятий Южной Кореи посетили Варшаву и Стокгольм

Сеул, , 10:11 — REGNUM Сотрудники южнокорейских предприятий провели в Польше и Швеции консультации по экспорту. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Федерации малого и среднего бизнеса Южной Кореи.

По их словам, в период с 11 по 16 июня представители южнокорейских компаний провели в Варшаве и Стокгольме в общей сложности 141 консультацию по вопросам экспорта, сумма которых оценивается в $53,13 млн.

Как сообщили представители федерации, Польша имеет самый большой рынок среди стран Центральной и Восточной Европы, кроме того, товары, ввезенные на территорию страны, могут быть реэкспортированы в соседние регионы. Что касается Швеции, то данная скандинавская страна и так увеличивает импорт потребительских товаров из Южной Кореи.

«Наша страна находится не в самой лучшей форме из-за вялого экспорта и падения спроса. Мы остро нуждаемся в новых экспортных рынках. Поэтому мы продолжим прилагать все усилия, чтобы наша продукция появилась на развивающихся рынках», — сообщили представители Федерации малого и среднего бизнеса Южной Кореи.