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Представители предприятий Южной Кореи посетили Варшаву и Стокгольм

Экономика

Представители малых и средних предприятий страны посетили Варшаву и Стокгольм в период с 11 по 16 июня

Сеул, 17 июня 2019, 10:11 — REGNUM  Сотрудники южнокорейских предприятий провели в Польше и Швеции консультации по экспорту. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Федерации малого и среднего бизнеса Южной Кореи.

По их словам, в период с 11 по 16 июня представители южнокорейских компаний провели в Варшаве и Стокгольме в общей сложности 141 консультацию по вопросам экспорта, сумма которых оценивается в $53,13 млн.

Как сообщили представители федерации, Польша имеет самый большой рынок среди стран Центральной и Восточной Европы, кроме того, товары, ввезенные на территорию страны, могут быть реэкспортированы в соседние регионы. Что касается Швеции, то данная скандинавская страна и так увеличивает импорт потребительских товаров из Южной Кореи.

«Наша страна находится не в самой лучшей форме из-за вялого экспорта и падения спроса. Мы остро нуждаемся в новых экспортных рынках. Поэтому мы продолжим прилагать все усилия, чтобы наша продукция появилась на развивающихся рынках», — сообщили представители Федерации малого и среднего бизнеса Южной Кореи.

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Крупный бизнес
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