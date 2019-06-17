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Посол Казахстана вручил верительные грамоты королю Саудовской Аравии

Экономика

Король Саудовской Аравии выразил заинтересованность в развитии двусторонних отношений с Казахстаном

Эр-Рияд, 17 июня 2019, 10:05 — REGNUM  Посол Казахстана Берик Арын вручил верительные грамоты королю Саудовской Аравии Салману бен Абдель Азизу Аль Сауду, сообщили 17 июня в пресс-службе МИД Казахстана.

Во время встречи король Саудовской Аравии передал президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву поздравления с победой на выборах и пожелал республике прогресса и процветания. Король выразил заинтересованность в развитии двусторонних отношений с Казахстаном.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля министр иностранных дел Казахстана Бейбут Атамкулов и посол Саудовской Аравии в республике Дахир Мутиш аль-Энази обсудили перспективы развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

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Экономика Казахстана
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