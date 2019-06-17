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Казахстан планирует усилить экономическое сотрудничество с Индией

Экономика

МИД Казахстана ведет переговоры с деловыми кругами Индии о реализации проектов в горнодобывающей и сельскохозяйственной отраслях

Нур-Султан, 17 июня 2019, 09:50 — REGNUM  С 2005 по 2018 год объем инвестиций из Индии в экономику Казахстана составил $317 млн, сообщили 17 июня в пресс-службе министерства иностранных дел республики.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что МИД республики продолжит работу по усилению сотрудничества с предпринимателями из Индии. В числе успешных совместных проектов в министерстве назвали строительство семейно-развлекательного парка Disney Land в Чимкенте.

В МИД отметили, что с деловыми кругами Индии также ведутся переговоры реализации проектов в горнодобывающей и сельскохозяйственной отраслях. По итогам пяти месяцев МИД определил около десяти проектов с участием индийских инвесторов.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года товарооборот между Индией и Казахстаном составил $1,2 млрд, что на 26,5% больше, чем в 2017 году. Экспорт из Казахстана в Индию вырос на 30,1%, до $954,1 млн, импорт — на 14,2%, до $243 млн.

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Экономика Казахстана
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